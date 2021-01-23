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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

إعانات عاجلة و10 آلاف جنيه تعويض لأسرة المتوفي بعقار المحلة المنهار

السبت 23/يناير/2021 - 08:03 م
جريدة الدستور
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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وجه محافظ الغرببة، طارق رحمي، أماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن بالغربية، بصرف تعويضات عاجلة لضحايا عقار المحلة المنهار، ظهر اليوم السبت، عقب حصر المصابين والوفيات، حيث بلغت حالات الوفيات ٧ وبلغ المصابون شخصين، في حين نجا 3 أشخاص لعدم تواجدهم داخل المنزل.

وقررت مديرية التضامن صرف ١٠ آلاف جنيه لكل رب أسرة متوفى، و٥ آلاف لكل متوفى، وألفي جنيه لكل مُصاب، إلى جانب إعانة عاجلة ٢٥٠ جنيهًا يوميًا لمدة 5 أيام لكل متضرر.

وأعلنت مديرية التضامن بالغربية عن قيام جمعيات المجتمع المدني بصرف مساعدات عينية فورية على سبيل الإغاثة بواقع ألف جنيه لكل فرد، و١٥ ألف جنيه لكل أسرة تشمل مواد غذائية ومواد إعاشة كاملة.

وكانت غرفة عمليات محافظة الغربية، قد تلقت ظهر اليوم السبت، بلاغًا بانهيار أحد المنازل بمنطقة أبوراضي بحي أول المحلة الكبري، وانتقل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، ونائبه الدكتور مهندس أحمد عطا، على الفور إلى موقع الحادث ووجه جميع الأجهزة التنفيذية بالمحلة الكبرى للتعاون مع رجال الحماية المدنية في رفع أنقاض المنزل المكون من 5 طوابق، كما وجه المحافظ بإخلاء العقارات المجاورة من السكان دون المنقولات كإجراء احترازي، لحين الانتهاء من رفع الأنقاض.

وتابع المحافظ قيام رجال الحماية المدنية بأعمال انتشال الضحايا والمصابين، وتم نقل الضحايا إلى مشرحة مستشفى المحلة الكبرى لحين مباشرة النيابة لأعمالها، موجهًا بفصل جميع المرافق لحين الانتهاء من رفع الأنقاض، والدفع بجميع المعدات والسيارات اللازمة لرفع الأنقاض الناجمة عن انهيار العقار وعمل كوردون بجميع الشوارع المحيطة بالعقار حمايةً لأرواح المواطنين، كما قرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لمعرفة أسباب انهيار العقار، ومعاينة العقارات المجاورة وعرض تقريرها خلال 48 ساعة.

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