تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 24-1-2021

درجات الحرارة اليوم الأحد فى القاهرة والمحافظات

الطقس اليوم

حالة الطقس في محافظات مصر





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وبداية من فجر اليوم الأحد، تشهد (القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد) طقسًا معتدلًا نهارًا، ومائلٌا للبرودة على (السواحل الشمالية)، دافئ على جنوب الصعيد.أما عن درجات الحرارة ليلًا فتكون شديدة البرودة على (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد)، بارد على جنوب سيناء.تكون صباحًا على بعض (الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد).كما تكون الرياح معتدلة على جميع انحاء محافظات مصر.ويكون حالة البحرالمتوسط، خفيفة وارتفاع الموج فيه من 0.5 إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.وعن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.العظمى الصغرى(القاهرة 20 10 - الإسكندرية 19 11 - وادى النطرون 18 10 - طنطا 20 09 - شبين الكوم 20 09 - دمنهور 20 10 - بلطيم 19 10 - مطروح 17 10 - السلوم 16 06 - سيوة 17 05 - بورسعيد 19 13 - دمياط 18 12 - الزقازيق 19 09).(المنصورة 19 11 - الإسماعيلية 20 13 - السويس 20 13 - العريش 17 10 - رفح 17 10 - رأس سدر 20 09 - نخل 16 04 - نويبع 19 12 - طابا 18 10 - كاترين 11 01 - الطور 20 10 - شرم الشيخ 24 14 - الغردقة 23 13).(مرسى علم 20 13 - الفيوم 20 05 - بنى سويف 21 05 - المنيا 21 05 - أسيوط 20 04 - سوهاج 23 06 - قنا 24 05 - الأقصر 25 06 - أسوان 26 09 - ادفو 22 09 - أبوسمبل 25 09 - الوادى الجديد 20 07 - شلاتين 25 15 - أبو رماد 24 15 - حلايب 24 16 - رأس حدربة 23 16).