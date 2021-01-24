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الأحد 24 يناير 2021 الموافق 11 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 24-1-2021

الأحد 24/يناير/2021 - 08:00 ص
الطقس في مصر
الطقس في مصر
الدستور
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يقدم «الدستور» تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الأحد 24-1-2021، وكذلك درجات الحرارة المتوقعة في القاهرة والمحافظات، في ظل تقلب الجو بشكل مفاجئ، حيث تتأثر البلاد، بوجود مرتفع جوي على سطح الأرض ويتزامن معه وجود امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

حالة الطقس في مصر اليوم 

وبداية من فجر اليوم الأحد، تشهد (القاهرة والوجه البحري حتى شمال الصعيد) طقسًا معتدلًا نهارًا، ومائلٌا للبرودة على (السواحل الشمالية)، دافئ على جنوب الصعيد.

أما عن درجات الحرارة ليلًا فتكون شديدة البرودة على (القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد)، بارد على جنوب سيناء.

حالة الشبورة المائية اليوم الأحد
تكون صباحًا على بعض (الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد).

حالة الرياح اليوم الأحد
كما تكون الرياح معتدلة على جميع انحاء محافظات مصر.

ويكون حالة البحرالمتوسط، خفيفة وارتفاع الموج فيه من 0.5 إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وعن حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 2.25، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة اليوم الأحد فى القاهرة والمحافظات

العظمى الصغرى
(القاهرة 20 10 - الإسكندرية 19 11 - وادى النطرون 18 10 - طنطا 20 09 - شبين الكوم 20 09 - دمنهور 20 10 - بلطيم 19 10 - مطروح 17 10 - السلوم 16 06 - سيوة 17 05 - بورسعيد 19 13 - دمياط 18 12 - الزقازيق 19 09).

الطقس اليوم

(المنصورة 19 11 - الإسماعيلية 20 13 - السويس 20 13 - العريش 17 10 - رفح 17 10 - رأس سدر 20 09 - نخل 16 04 - نويبع 19 12 - طابا 18 10 - كاترين 11 01 - الطور 20 10 - شرم الشيخ 24 14 - الغردقة 23 13).

حالة الطقس في محافظات مصر

(مرسى علم 20 13 - الفيوم 20 05 - بنى سويف 21 05 - المنيا 21 05 - أسيوط 20 04 - سوهاج 23 06 - قنا 24 05 - الأقصر 25 06 - أسوان 26 09 - ادفو 22 09 - أبوسمبل 25 09 - الوادى الجديد 20 07 - شلاتين 25 15 - أبو رماد 24 15 - حلايب 24 16 - رأس حدربة 23 16).

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