5 وفيات و245 إصابة بفيروس كورونا في الجزائر









أعلنت وزارة الصحة الجزائرية- اليوم السبت- تسجيل خمس حالات وفاة و245 إصابة جديدة بفيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.وقال المتحدث باسم لجنة رصد ومتابعة فيروس (كورونا) الدكتور جمال فورار في مؤتمر صحفي، إنه بعد الإعلان عن هذه النتائج المتعلقة بالجائحة ارتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 105369 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 2861 حالة.وأضاف أن "الإصابات الجديدة المسجلة اليوم تم رصدها عبر 24 ولاية، منها ثماني ولايات سجلت أكثر من 10 إصابات و16 ولاية سجلت أقل من تسع حالات فيما لم يتم تسجيل أي إصابة عبر 24 ولاية".كما لفت إلى تسجيل 203 حالات جديدة للشفاء ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين، الذين غادروا المستشفيات بعد تعافيهم إلى 71755 حالة مع تواجد 29 مريضا تحت العناية الطبية المركزة.