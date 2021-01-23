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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هدوء حذر يسود عاصمة إفريقيا الوسطى.. وآلاف النازحين يتضورون جوعا

السبت 23/يناير/2021 - 08:53 م
إفريقيا الوسطى
إفريقيا الوسطى
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يسود هدوء حذر في (بانجوى) عاصمة إفريقيا الوسطى، وذلك بعد انقضاء 24 ساعة على فرض حالة الطوارئ في البلاد أمس، على خلفية تهديدات قوى المعارضة المسلحة بشن حملة عنف واسعة النطاق والزحف صوب العاصمة.

ويقول المراقبون إن حالة الطوارئ، التي ستستمر حتى الرابع من فبراير المقبل، أثرت على حركة إمدادات الغذاء والإغاثة لنحو 23 ألف نازح تركو قراهم بعد أن روعتهم ميليشيات المعارضة المسلحه وقيامها بنهب قراهم وممتلكاتهم.

كانت ست جماعات مسلحة معارضة لرئيس إفريقيا الوسطى فوستين ارشانجى أعلنت عن تحرك صوب العاصمة بانجوى، زاعمة سيطرتها على ثلثى مساحة البلاد.

جاء ذلك نتيجة اعتراض قوى المعارضة على نتائج الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 27 ديسمبر الماضي، والتي فاز فيها الرئيس ارشانجى بولاية رئاسية جديدة، وشككت المعارضة في نزاهتها.

وتقدم الثروات التعدينية الهائلة، التي تذخر بها أراضي إفريقيا الوسطى، لا سيما في المناطق الواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة المسلحة مصدر تمويل جيد لأنشطتها وتسليح ميليشياتها؛ مما زاد من حالة عدم الاستقرار في البلاد التي تشهد حربا أهلية منذ عام 2013، وتشريد نحو مائة ألف من مواطنيها.

تجدر الإشارة إلى أن مبعوث الأمم المتحدة في إفريقيا الوسطى مانكير ايندايا كان قد دعا- أمس الأول الخميس- إلى تعزيز قوات حفظ السلام الأممية العاملة فى هذا البلد، بأكثر من عددها البالغ الآن 12 ألف فرد ينفذون ما يعتبره مجلس الأمن الدولى أكبر عملية حفظ سلام تباشرها الأمم المتحدة فى العالم.

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