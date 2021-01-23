حكاية هند رستم مع «المجاذيب»

كانت الفنانة هند رستم تستعد للمشاركة في أحد أفلامها الذي تجسد فيه شخصية تتعلق بعالم الجن وحفلات الزار، لذا قامت بالبحث عن أحد الشيوخ بعد أن سمعت أنه يقيم حفلات زار في بيته، تحضرها العائلات، ولكنها لم تحضر مثل هذه الحفلات سابقا.ظلت الفنانة الراحلة هند رستم تبحث عن عنوان الشيخ "مهنا" وطلبت من أصدقائها أن يساعدوها في بحثها بسرعة، حيث كانت وقتها تستعد لتقديم شخصية "طعمة" سيدة مصابة بالمس من الجن، فكان يتطلب الدور أن تقوم بالرقص على دقات الزار حتى يتخلص جسدها من الجن.يذكر أن الفنانة الراحلة هند رستم رفضت استلام جائزة الدولة بعدما مُنحت لها بمناسبة عيد الفن، حسبما نشرت مجلة «الشبكة» اللبنانية في عددها الصادر في 13 يوليو 1981.وكان رفض الفنانة هند رستم للجائزة راجع إلى أنها أكبر من كل هذه الجوائز والأوسمة التي تُمنح في المناسبات الفنية وتوزع على الفنانين والفنانات، حتى إنها قالت وقتها إنه لو أُتي بهذه الجائزة إليها في منزلها لرفضتها أيضًا.وفي مجلة «نصف الدنيا» عام 2005، تحدثت الفنانة الراحلة هند رستم عن التكريمات وجوائز الفنانين، وأشارت إلى أنها رفضت في عام 2004 جائزة الدولة التقديرية؛ لأنها جاءت في محل لم يعجبها ويقدرها «أنا لست فنانة على الرف».ولفتت إلى تكريم «فنانات أقل منها عطًاء وموهبة» قبل أن تُمنح الجائزة، وقالت أيضًا إنَّه كان يجب أن تُمنح الفنانة شادية جائزة وتكريمًا قبلها، لأنها الأحق بذلك التكريم والاحتفاء.