«العمل» ينقذ 3 أشقاء من الموت أسفل أنقاض منزلهم بالمحلة









أنقذت العناية الإلهية 3 أشقاء من الموت أسفل أنقاض عقار المحلة المنهار، ظهر اليوم السبت، بمنطقة أبوراضي التابعة لحي أول المحلة الكبرى، وهم مدحت وماجد ومنتصر جميل إبراهيم، لوجودهم خارج المنزل أثناء الانهيار، بسبب ظروف عملهم، حيث خرج الثلاثي ما بين الثامنة حتى التاسعة من صباح اليوم.بينما توفي بسبب العقار كل من: نادية شنودة، ٥٠ عاما، ندى جميل، ١٣ عاما، ماري وديع، ٤٦ عاما، جوفانة وديع، ٧ أعوام، إيزيس يوسف، ٧١ عاما، وائل جميل، ٤٥ عاما، والطفل بولا منتصر ٤ أعوام، وتم إيداعهم جميعًا مشرحة مستشفى المحلة العام، والمصابون هم: جيوفاني منتصر، ١٧ عاما، أبانوب ماجد، ٣٩ عاما، وخرجوا عقب تلقيهم العلاج اللازم من المستشفى.وأرجع بعض الخبراء، من المعاينة المبدئية، سبب انهيار المنزل للارتفاعات المخالفة، حيث إن عرض الشارع 8 أمتار، في حين أن المباني الملاصقة للعقار تصل لارتفاعات بين 12 و14 طابقا.وأرجع مصدر في حديثه، لـ"الدستور"، سبب انهيار المنزل لتأثير المنازل المجاورة عليه، بالإضافة لكونه مبنيا على حوائط حاملة دون أعمدة خرسانية، ولم يصدُر له أي قرارات إزالة.وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغريية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، ومدير أمن الغربية، ومساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية، قد انتقلوا إلى موقع أعمال إنقاذ ضحايا انهيار منزل بمنطقة أبوراضي بحي أول المحلة، كما وصل وفد من كنيسة المحلة الكبرى، إلى موقع الحدث لمتابعة إنقاذ الضحايا وتفقد المنزل والمنازل المجاورة ولبث روح من الهدوء على سكان المنطقة.وأصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارًا بصرف إعانات سريعة للضحايا والوفيات جراء انهيار عقار بالمحلة، وكلف أماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن بالغرببة، بفحص الحالات المتضررة سريعًا ورفع تقرير سريع لصرف تعويضات عاجلة للضحايا.