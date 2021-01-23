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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ليبيا: إنهاء إجراءات حجز 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 08:18 م
لقاح كورونا
لقاح كورونا
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قال مدير المركز الليبي لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار، إن المركز أنهى الإجراءات لضمان حجز كمية تقدر بحوالي 2.8 مليون جرعة من لقاح كورونا وهو ما يكفي لتطعيم 1.4 مليون شخص.

وكشف النجار - في تصريح نقلته بوابة أفريقيا الإخبارية - أن اللقاحات ستتوفر عبر آلية "كوفاكس" الدولية التي تشرف عليها منظمة الصحة العالمية، والتي من المتوقع أن تقوم توريد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا تشمل 190 دولة في العالم، ومن المخطط لإنتاج وتوزيع ملياري جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا حول العالم حتى نهاية العام الجاري.

وأضاف مدير المركز أن وصول اللقاحات إلى ليبيا لن يكون قبل أربعة أشهر، وأنه ليس هناك دلالات على ظهور الطفرة الجديدة من كورونا في ليبيا، موضحا: الوضع الوبائي في ليبيا هادئ نسبيا مقارنة بما تشهده الدول الأوروبية من ظهور موجة ثانية للفيروس.

يذكر أن الوضع الوبائي في ليبيا ارتفع في الآونة الأخيرة يشهد ارتفاعا في عدد الإصابات وازدحاما في مراكز العزل وارتفاعا قليلا في نسب الوفيات.

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