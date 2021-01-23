حبس المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه في القطامية

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، السبت، بحبس المتهمين بسرقة سيارة بالإكراه بمنطقة القطامية 4 أيام على ذمة التحقيقات، واستعجال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمين.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين هما ناجى.ع، فادى.م، عاطلان، أقرا بارتكاب السرقة بالإكراه والشروع في قتل سائقها، كما أقرا بإخفاء السيارة داخل مخزن بدائرة القسم.كانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة القطامية يفيد بسرقة سيارته بالإكراه، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم تحديد المتهمين وضبطهم وأقرا بارتكاب الواقعة وأرشدا عن مكان السيارة، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.