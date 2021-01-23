الولايات المتحدة والمكسيك يبحثان مكافحة الهجرة وكورونا









بحث الرئيس الأمريكي جو بايدن، ونظيره المكسيكي لوبيز أوبرادور، عددا من الموضوعات، جاءت في مقدمتها مكافحة الهجرة وجائحة فيروس كورونا.ونقلت شبكة (سي.إن.إن.) الأمريكية، عن بيان صادر من البيت الأبيض، اليوم، قوله إن بايدن أطلع نظيره المكسيكي على خطته للحد من الهجرة من خلال معالجة أسبابها الجذرية، وزيادة قدرة إعادة التوطين ومسارات الهجرة البديلة المشروعة، ومعالجة الفصل في طلبات اللجوء، وعكس سياسات الهجرة الصارمة للإدارة السابقة.وأضاف البيان أن الجانبين اتفقا على زيادة التعاون الوثيق بين بلديهما في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية، كما اتفقا على أهمية التنسيق لمكافحة جائحة كوفيد -19.