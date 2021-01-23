انطلاق 10 رحلات بالون طائر بسماء الأقصر اليوم





شهدت سماء محافظة الأقصر، اليوم السبت، انطلاق 10 رحلات سياحية لشركات البالون الطائر، نقلت عبرهم ما يقرب من 120 راكبًا بمختلف الجنسيات، وذلك في إطار حرص وزارتى السياحة والطيران المدني على زيادة تنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى البلاد، رغم الظروف الصحية الصعبة التي يشهدها العالم في الوقت الراهن.من جانبها، تواصل شركات البالون الطائر بمهبط مطار الأقصر الدولي، عمليات التعقيم والتطهير المستمرة، فضلًا عن تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية، تنفيذًا لتعليمات الشركة المصرية للمطارات وسلطة الطيران المدني المصري، لضمان سلامة الوفود السياحية والركابية التي ترتاد البالون الطائر والعاملين بالمطار وطياري البالون الطائر.الجدير بالذكر، أن مهبط البالون الطائر بمطار الأقصر الدولي يشهد خلال الآونة الأخيرة، انخفاض معدلات التشغيل برحلات البالون نتيجة استمرار تفشي فيروس كورونا بمختلف أنحاء العالم.