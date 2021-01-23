عمرو يونس أمين سر «التنسيقية»: دعم الرئيس سر نجاح تجربتنا السياسية الرائدة

قال النائب عمرو يونس، عضو اللجنة العامة بمجلس النواب أمين سر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن تجربة التنسيقية فى تمكين الشباب والدفع بهم لتولى المناصب التنفيذية تجربة ناجحة وغير مسبوقة.أضاف «يونس»، لـ«الدستور»، أن الفضل فى نجاح التجربة يعود لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى للشباب والتأكيد على ذلك مرارًا، ومن هنا أخذت «التنسيقية»، بتكويناتها الداخلية التى تضم عددًا من الأحزاب من مختلف التيارات وشباب السياسيين، على عاتقها تمكين الشباب، وتكلل ذلك باختيار نواب محافظين وأعضاء بالهيئة الوطنية للصحافة ونواب بغرفتى البرلمان، الشيوخ والنواب، من كوادرها.وأشار «يونس» إلى أنه يضع على رأس قائمة أولوياته الاهتمام بشباب المحافظات الحدودية وسكانها ودعم مراكز الشباب والرياضة والمدارس.وقال إن تنسيقية شباب الأحزاب قدمت نموذجًا ناجحًا يحتذى به فى الحياة السياسية المصرية، وتعمل على أن يتسم الأداء البرلمانى بشكل أكثر حيوية وتفاعلًا مع قضايا وهموم الوطن لتحقيق طموحات المصريين.وأضاف: «لدينا حالة من التوافق والتناغم بين الأعضاء الذين يجتمعون على إعلاء كلمة واحدة هى مصلحة وخدمة الوطن، ويجتمعون على تقديم أطروحات وتصورات لحل المشكلات والمشاركة فى الحياة السياسية لنعطى دفعة قوية للأحزاب السياسية حتى تسعى لتعزيز دورها وحضورها فى الشارع».وأكد أن نواب تنسيقية الأحزاب داخل المجلس، ومنذ اليوم الأول لهم وبعد قسم اليمين الدستورية، تحملوا مسئولية التعبير بصدق عن آمال وأحلام الشعب بصدق، لذلك يحاولون ما بين أعضاء أو أمناء سر أو وكلاء لجان التعبير عن آراء المواطنين.وأشار إلى أن النجاح فى الحصول على مقاعد داخل المجلس الجديد بمثابة تكليف ومهام جديدة توكل إلى «التنسيقية».وعن عضويته باللجنة العامة لمجلس النواب قال: «هى تكليف وليست تشريفًا فى ظل اختصاصات اللجنة التى تناقش الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، أهمية تبادل الرأى بشأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علمًا بها، وستكون لنا نقاشات مثمرة باللجنة وأوراق بحثية لأى قضايا تصلنا».وتابع: «نواب التنسيقية تحت قبة البرلمان يدركون أن حضورهم بمجلس النواب يعد مسئولية وضعتها الدولة فى أعناقهم وحملها لنا المصريون، كما أن مجلس النواب الحالى عليه مسئوليات كبيرة، من أجل تلبية طموحات الشعب المصرى الذى كان له دور بارز بعد منح صوته للنواب، فهى ثقة نعتز بها جميعًا، وهو ما ظهر واضحًا من تفاعل نواب التنسيقية منذ بدء عقد الجلسات العامة التى بدأت بمناقشة تعديلات قانون أسر الشهداء والمصابين وكان لنواب التنسيقية رأى وتوضيح حول ذلك».وأشار إلى أن من بين مظاهر حيوية مجلس النواب الجلسات الخاصة بسؤال الحكومة بشأن برنامجها «٢٠١٨-٢٠٢٠»، وبحضور الوزراء، وفقًا لجدول الجلسات العامة الموضوع والتفاعل ومناقشة الوزراء فى بياناتهم التى يتلونها، وطرح الأسئلة حول عدد من القضايا والملفات لنقل آراء الشارع للمجلس والمسئولين.وقال «يونس»: «أضع على رأس أولوياتى الاهتمام بالمحافظات الحدودية، وتطوير المراكز الرياضية، وأيضًا تطوير قطاعى التعليم والصحة وبشكل خاص للمحافظات الحدودية ولعموم المواطنين بشكل عام».