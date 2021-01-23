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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

غدًا.. انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق بالإسكندرية

السبت 23/يناير/2021 - 07:17 م
انقطاع الكهرباء
انقطاع الكهرباء
هبه عويضه
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أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، عن انقطاع التيار نظرًا لأعمال الصيانة، غدا الأحد الموافق ٢٤ يناير ٢٠٢١.

وأشار بيان صادر عن شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، إلى أن أعمال الصيانة الناتج عنها انقطاء الكهرباء سوف تشمل 9 مناطق مختلفة بأنحاء الإسكندرية.

وأوضح البيان المناطق التي سوف يتم قطع الكهرباء بها ومواعيد انقطاع الكهرباء وهي:

-منطقة الإبراهيمية شارع عباس الحلوانی 112 – 121 – 123، وشارع تانيس 61 طريق الجيش، في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

-منطقة محرم بك شارع البلينا وشارع قنال المحمودية في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

-منطقة السيوف شارع مصطفى كامل بجوار الصالح والجزار، في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

-منطقة المندرة شارع السلام شاكوس من مصطفى كامل، في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

-منطقة العامرية بجوار البنك، في الفترة من الساعة 10 صباحًا حتى 12 مساءً.

-منطقة الجمرك شارع وكالة الليمون، في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

-منطقة البيطاش شارع سمر مون الملاهی وشارع جزار بسملة في الفترة من 10 إلي 12 مساءً

-منطقة أبو قير خلف خط رشيد سكة حديد، معمورة البلد خلف مدرسة المنار في الفترة من الساعة 9 حتى 11 صباحًا.

-منطقة برج العرب (بهيج) في الفترة من الساعة 10 صباحا حتى 12 مساءً.

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