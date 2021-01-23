خالد الطوخى يكتب: «النقود البلاستيكية» ضرورة وليست ترفًا فى عالم ما بعد «كورونا»



لم ينقطع الحديث عن «النقود البلاستيكية» فى مصر منذ عدة سنوات فى مناسبات عديدة ووسط حالة من الرفض والقبول، وكان الحديث عن تلك الخطوة يتم دائمًا كنوع من البحث عن أساليب حديثة ومبتكرة تستهدف الارتقاء بمستوى وشكل العملات المصرية، وعلى وجه الخصوص من أجل جذب المزيد من السائحين، خاصة أن بعض الدول له تحفظات بشأن العملات الورقية المصرية فيما يتعلق بالصحة العامة.

ولكن الحديث عن النقود البلاستيكية فى مصر لم يأت من قبيل التطوير أو كنوع من الرفاهية، بل أصبح وبما لا يدع مجالًا للشك ضرورة فرضتها تداعيات أزمة كورونا التى غيرت الكثير من المفاهيم، بل قلبت الكثير من المفاهيم المتعارف عليها ومفردات الحياة المتعارف عليها منذ الأزل رأسًا على عقب، وبالضرورة فإن النقود الورقية وما يمكن أن تمثله من مصدر رئيسى من مصادر نقل الفيروسات لا بد أن تكون فى صدارة تلك العناصر التى سيطولها التغيير والتطوير بشكل يجعلها أكثر أمانًا، وبالتالى تقل خطورة نقلها للعدوى، لذا فقد ظهرت فى الآونة الأخيرة تصريحات مهمة للبنك المركزى المصرى عن بدء الاستعدادات لطباعة النقود البلاستيكية «النقود البوليمر»، ليس هذا وحسب، بل أفادت تلك التصريحات أيضًا بأن الإجراءات التشغيلية لبدء طباعة النقود البلاستيكية تتم حاليًا وعلى قدر كبير من الاهتمام لما تمثله هذه الخطوة من ضرورة قصوى تفرضها الأحداث وسط عالم يتغير بشكل سريع ومتلاحق من أجل الوصول إلى أفضل السبل لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد الذى يضرب العالم شرقًا وغربًا دون الوصول إلى حل جذرى يوقف هذا التوحش فى الانتشار.

وعلى الرغم من عدم وجود معلومات كافية عن هذه الخطوة شديدة الأهمية هنا فى مصر، فإن المعلومات المتوفرة عن البنك المركزى بشأن موعد إطلاق النقود البلاستيكية تؤكد البدء فى استخدامها بداية من شهر يونيو المقبل.

وهنا يجب أن نكون على علم بأن «النقود البلاستيكية» ليست مصنوعة من البلاستيك المتعارف عليه، حيث إنها تشبه النقود الورقية ولكن بخامات أقوى من مادة البوليمر التى تضمن بقاءها مدة أكثر، وتتلخص فوائد النقود البلاستيكية فى أن عمرها الافتراضى يفوق النقود الورقية بأضعاف، نظرًا لصناعتها من مادة «البوليمر» التى تتحدى التلف، كما أن النقود البلاستيكية بحسب الخبراء، تخفض من تكاليف الطباعة وذلك بالنظر إلى مدة بقائها مقارنة بالنقود الورقية، كما أنها ستكون عصية أكثر من مثيلاتها فى عملية التقليد أو التزوير، هذا إلى جانب أنها غير ضارة بالبيئة بعكس مكونات النقود الورقية، كما أنها تبرز تصميمات الفئات النقدية بشكل أفضل على الرغم أنها تصدر بنفس التصميم الحالى للفئات المختلفة من النقود الورقية التى يتم التعامل بها الآن.

وفى تقديرى الشخصى فإن أهمية تلك الخطوة أيضًا تكمن فى كونها تتم فى ظل التحول نحو مجتمعات صديقة للبيئة، ومحاربة عمليات تزوير الأموال الورقية، والحديث عن هذا النوع من العملات يدفعنا للعودة إلى الوراء لقراءة تاريخ العملات. فعلى مر السنين تمت صناعة النقود من مجموعة متنوعة من المواد، حيث بدأت من الجلود والأصداف والمعادن والورق القطنى، وظلت هكذا لعدة قرون، إلا أنه ومع زيادة المعاملات التجارية فى القرن السابع، بدأ التحول إلى العملات الورقية لسهولة حملها، حيث صدرت أولى العملات الورقية الحديثة فى أوروبا من بنك استوكهولم عام ١٦٦١، وسرعان ما أصبحت هى العملات المفضلة فى جميع أنحاء العالم.

ومع التطورات التكنولوجية الحديثة وتوجه العالم نحو الحد من التلوث والقضاء على عمليات التزوير والتزييف، أصبحت أوراق النقد ذات الغشاء البلاستيكى، التى يتم تصنيعها من مادة البوليمر، توفر مزايا أمنية أفضل إلى جانب طول العمر وكفاءة الاستخدام.

وحسب آراء الخبراء والمتخصصين فإن النقود البلاستيكية تتسم أيضًا بالمرونة والقوة والسُمك الأقل، التى تتيح عمرًا افتراضيًا أطول يصل إلى نحو ٥ أضعاف عمر الفئة الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب أنها مقاومة للماء وأقل فى درجة تأثرها بالأتربة، كما أنها صديقة للبيئة وذات قابلية أقل كثيرًا فى التلوث مقارنة بفئات النقد الورقية المتداولة.

وتعتبر أستراليا أولى الدول التى أصدرت عملة بلاستيكية مصنوعة من البوليمر عام ١٩٨٨، التى تستخدم الآن فى أكثر من ٢٠ دولة مختلفة، حيث ألغت أستراليا استخدام العملة الورقية تمامًا فى عام ١٩٩٦، بعد أن طورتها جامعة ملبورن بالتعاون مع البنك الفيدرالى الأسترالى، وتستخدم حاليًا ٦ دول أخرى العملات البلاستيكية فقط وهى: كندا ونيوزيلندا ورومانيا وسلطنة بروناى وبابوا غينيا الجديدة وفيتنام إلى جانب أستراليا.

وبدأ البنك المركزى الإنجليزى فى إصدار عملات بلاستيكية جديدة مع بداية عام ٢٠١٦ من فئة ٥ و١٠ و٢٠، التى حملت صورة ملكة بريطانيا، وتعد هذه هى المرة الأولى فى التاريخ البريطانى التى تقوم فيها بإصدار عملات بلاستيكية. وتعتبر رومانيا أول بلد أوروبى يقدم مجموعة كاملة من أوراق النقود من البلاستيك بين عامى ١٩٩٩ و٢٠٠١، ثم أجرت نيوزيلندا تجارب على النقود البلاستيكية فى عام ١٩٩٩، وأصدرت أول ورقة بوليمرية بـ٢٠ دولارًا، وبعدها قام بنك الاحتياطى النيوزيلندى بتحويل جميع النقود إلى بلاستيك.

وتحولت دولة بروناى الآسيوية إلى الأوراق النقدية البلاستيكية فى عام ٢٠٠٧، ثم انضمت كندا وشيلى وجامبيا ونيكاراجوا وترينيداد وتوباجو وجزر المالديف للبلدان التى أضيفت فى الآونة الأخيرة إلى قائمة البلدان التى تستخدم العملة البلاستيكية.

وحول انتشار العملة البلاستيكية فى الدول العربية، فقد اقتصرت على تعاقد البنك المركزى الكويتى فى عام ٢٠١٣ مع شركة «دى لا رو» لطباعة العملة البلاستيكية، وهى الشركة التى تصنع العملة الجديدة للدول التى اعتمدت هذه المواد، لتكون الكويت هى الدولة العربية الأولى التى تستخدم العملات البلاستيكية.

لذا فإنه يمكننا القول إنه مع دخول مصر فى طباعة واستخدام العملات البلاستيكية فإن هذا يسهم فى تشجيع الدول المجاورة فى طباعة عملتها بلاستيكيًا بالقاهرة وتغذية المنطقة بالكامل، خاصة أنه لا يوجد فى قارة إفريقيا سوى دولة غانا التى تستعمل العملات البلاستيكية وتطبعها فى أستراليا، ما يعنى أن فرصة مصر كبيرة لتصبح مركزًا إقليميًا لطباعة العملات البلاستيكية.

وهناك جانب مهم أيضًا فى هذا النوع من العملات البلاستيكية، وهو أنه فى نهاية دورة حياة النقود الورقية عادة يتم تمزيقها ونقلها إلى موقع دفن النفايات، أما بالنسبة لأوراق البوليمر فيتم تحويلها إلى حبيبات تستخدم فى صناعة المواد البلاستيكية اليومية مثل أثاث الحدائق وغيرها، وبالتالى فإنها لن تذهب هباء، بل سيتم تدويرها واستخدامها فى صناعة منتجات أخرى، وهو ما يجعلها اقتصادية وغير مكلفة بالمقارنة بتكلفة طباعة العملات الورقية التى يتم تداولها حاليًا.

