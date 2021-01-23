محمد فريد: تكنولوجيا شركة الحديد والصلب لا تسمح بإنتاج جيد

قال النائب محمد فريد، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التكنولوجيا الموجودة في شركات القطاع العام، خصوصًا مصنع الحديد والصلب بحلوان لا تسمح بإنتاج ذى جودة جيدة من الحديد، لافتًا إلى أن الخسائر أكبر من العائدات.وأضاف خلال مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" تحت عنوان "تصفية شركة الحديد والصلب بين المؤيد والمعارض"، أنه إذا استمرت الدولة في دعم شركة الحديد والصلب سيأتي على حقوق الأجيال المقبلة.