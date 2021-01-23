كيف دعمت الحكومة المرأة في مواجهة كورونا؟

السيسي يدعم المرأة العاملة

التضامن تزيد الدعم النقدي لمواجهة الجائحة

مصر الأولى في دعم المرأة

13 قرارا صحيا للمرأة

تحظى المرأة المصرية باهتمام كبير من الدولة التي سعت لتمكينها على كل الأصعدة، كجزء من الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.وعندما وضعت المرأة تحت ضغط عملها وتوفير الحماية المطلوبة لأسرتها وسط انتشار فيروس كورونا منذ مارس الماضي، ساندتها الدولة ووفرت لها كل أنواع الدعم حتى تؤدي رسالتها دون تقصير.وحسب التقرير الصادر من مجلس الوزراء عن مساندة الدولة للمرأة طوال جائحة كورونا، أبرز دعم المرأة بـ13 إجراءا صحيا و21 قرارا جديدا، «الدستور» رصدت في السطور التالية دعم الحكومة للدولة في مواجهة كورونا.الرئيس كان أكثر الداعمين للمرأة المصرية وكان موجهها دائما للحكومة لتفعيل دور المرأة في كل الهيئات والوزارات، ومع بداية انتشار فيروس كورونا في مارس الماضي وإغلاق المدارس والجامعات، وطلب من الحكومة دراسة وضع المرأة العاملة خلال العام الدراسي الجديد، قائلًا: "هناك أسر تعمل وتربط نفسها على أنها متواجدة فى العمل مع انتهاء اليوم الدراسي وتصطحب أولادها، وهذا العام الوضع مختلف، فالطلاب فى المنزل، لذلك علينا دراسة وضع المرأة العاملة في إطار تخفيف الحضور للمدارس".وكان من أوائل القرارات التي تم اتخاذها بناء على توجيه الرئيس هو منح الموظفة الحامل أو التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة إجازة استثنائية طوال مدة سريان هذا القرار، والسماح لجميع الأمهات العاملات بالقيام بواجباتهن العائلية دون فقدان وظائفهن، ومنح إجازة للعاملة التى ترعى أحد أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة.دعمت وزارة التضامن الاجتماعي المرأة طوال شهور انتشار فيروس كوررنا من خلال عدة مبادرات كان أولها دعم المشروعات المنزلية، وكانت أحد أدوات الدولة فى دعم العمالة غير المنتظمة وتضررت من توقف عملها نتيجة ظروف الحظر وتوقف بعض المشروعات.ودعمت الوزارة عدد كبير من الأسر استمرار مشروعاتهم كما سعت لتدريب ٢٧٠ ألف شخص على مستوى ٢٧ محافظة خاصة مستفيدي تكافل وكرامة ممن هم في سن العمل للخروج للسوق بعد توفير فرص عمل لهم.كما زادت التضامن الاجتماعي الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط لبرنامج تكافل وكرامة إلى 60 ألف أسرة، وزيادة العائد الشهري للرائدات الريفيات من 350 جنيها إلى 900 جنيه شهريًا، كما تم تضمين السيدات اللاتي تبلغ أعمارهن 65 سنة فأكثر من فاقدي الرعاية في دور مسنين تحت مظلة الحماية الاجتماعية.وكثفت وزارة التضامن الإجراءات الاحترازية لأبناء دور الرعاية وتوفير كافة الاحتياطات الصحية ومنشورات التوعية، وتشمل دور التربية والمؤسسات العقابية ودور الأيتام والمسنين ومؤسسات الدفاع الاجتماعى وذوي الإعاقة ومراكز استضافة المرأة.احتلت مصر المركز الأول فى منطقة الشرق الأوسط من حيث عدد الإجراءات المتخذة لمساندة المرأة فى مواجهة جائحة كورونا التى بلغت 21 إجراء وهو أعلى عدد في المنطقة، حسب التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للمرأة، حول الاجراءات التي اتخذتها الدول لمساندة المرأة خلال جائحة كورونا.نشر مجلس الوزراء، على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك تقرير معلوماتي حول أبرز 13 إجراء صحيا اتخذتها الحكومة لدعم المرأة في مواجهة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من 14 مارس حتى 6 يوليو 2020، وكان أبرزها دور وزارة الصحة في ذلك.واتخذت الوزارة عدة إجراءات لتأمين صرف الأدوية وألبان الأطفال ووسائل تنظيم الأسرة لثلاثة أشهر، وأمنت مستشفياتها لاستقبال ولادات النساء الحوامل المصابات بكورونا، كما وفرت مستشفى لمرضى فيروس كورونا من ذوي الأمراض العقلية، ووفرت مواد توعوية للتعامل مع الأطفال المصابين بالتوحد خلال كورونا.