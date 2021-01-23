كنيسة الروم تصدر كُتيبا فى ذكرى الـ40 للمطران نيفون

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، المتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إنه بمناسبة ذكرى الأربعين لمثلث الرحمات المتروبوليت نيفون مطران بورسعيد (بيلوسيو) وتوابعها أصدرت رعية بورسعيد كُتَيْب عن سيرة حياته وسيرة حياة شفيعه القديس نيفون بطريرك القسطنطينية.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الكتاب اشتمل أيضا على سيرة القديس جيورجيوس اللابس الظفر الذي خدم المطران نيفون في الدير المقام على اسمه في مصر القدسة بالقاهرة.وأشار إلى أنه قدم الكتاب صاحب الغبطة بابا وبطريرك الإسكندرية للرم الأرثوذكس ثيودروس الثاني.