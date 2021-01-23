608 إصابات بفيروس كورونا في الأردن

سجلت 608 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 319519 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 306246 حالة شفاء بعد تسجيل 1250حالة إضافية، كما سجلت 10 حالات وفاة لترتفع حصيلة الوفاة إلى 4217 حالة.