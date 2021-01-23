تعرف على أنشطة الكنيسة الكاثوليكية خلال الأسبوع الماضي (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "الكنيسة الكاثوليكية بمصر في أسبوع - يناير 2021".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على موقع التواصل الاجتماعي"فيسبوك"، عن أنشطة الكنيسة برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق، وكذلك لقاءات الأنبا باخوم على مدار أسبوع مضى.