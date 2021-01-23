الصلاة.. محور الحلقة الأحدث من «كلمة اليوم» (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة الأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، الحلقة الأحدث من حملة "كلمة اليوم".وجاءت الحلقة الأحدث التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" عن الصلاة.وجاء ذلك تحت شعار: "الصلاة العقليّة هي الإصغاء إلى كلام الله، وهذا الإصغاء هو طاعة الإيمان، حيث يُشارك في "نَعَم" الابن الذي صار عبدًا، وفي "ليكن لي" التي قالتها الآمة المتواضعة".