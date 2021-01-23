«الزراعة»: تطهير 44 ألف فدان في بحيرة المنزلة

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية بوزارة الزراعة، إن الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية بالتعاون مع الجهات المعنية نفذت أعمال تطوير البحيرة من تطهير وإزالة نباتات مائية وأعمال تكريك وإزالة تعديات، حيث تم تطهير وإزالة حشائش ونباتات مائية بمساحة 44 ألف فدان بنسبة تنفيذ 100%.وقال «مصيلحي» في تصريحات، لـ«الدستور»، أنه جار العمل على تكريك بعض المناطق بالبحيرة، وتم تنفيذ 68 مليون م3 بنسبة 37%، وإزالة التعديات الواقعة على البحيرة بعدد 5223 حالة وبنسبة 100%، وجار حاليًا تنفيذ الحزام الآمن للبحيرة، حيث تم تنفيذ حوالي 60 كم وبنسبة تنفيذ 72%.