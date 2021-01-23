كنيسة الروم: شاركنا في طقوس تنصيب الرئيس الأمريكي بالصلاة الافتراضية

قال الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، إن غبطة المتروبوليت إلبيدوفوروس قدم الصلاة الافتراضية في افتتاح حفل تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.وأضاف الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أنه تمت دعوة رئيس أساقفة أمريكا إلبيدوفوروس من قبل اللجنة الرئاسية الافتتاحية للصلاة في خدمة الصلاة الافتتاحية الرئاسية الافتراضية.