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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

مؤمن سليم: الدولة تحملت خسائر كبيرة بسبب شركات القطاع العام

السبت 23/يناير/2021 - 06:48 م
مؤمن سليم، عضو مجلس
مؤمن سليم، عضو مجلس النواب
إسلام نصير
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قال مؤمن سليم، عضو مجلس النواب، إن شركة الحديد والصلب بحلوان تخسر من تسعينات القرن الماضي، فإنها لم تشهد تطويرا منذ أكثر من ٣٠ عاما.

وأضاف سليم خلال مناظرة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين على صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تحت عنوان "تصفية شركة الحديد والصلب بين المؤيد والمعارض"، أن الدولة تحملت خسائر كبيرة للغاية بسبب شركات القطاع العام، موضحا أن العمال سيحصلون على تعويضات قبل التصفية النهائية للشركة.

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