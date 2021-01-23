استقالة رئيس أركان الجيش الإسباني بعد جدل حول اللقاحات

قدم رئيس أركان الجيش الإسباني الجنرال، ميجيل أنخيل فيلارويا، استقالته مساء السبت، بعدما اتهم بتجاهل البروتوكول لتلقي اللقاح المضاد بفيروس كورونا المستجد المعروف إعلاميًا بكوفيد-19، وفق ما أعلنت هيئة الأركان في بيان.وقال بيان، نقلته سكاي نيوز: "بهدف الحفاظ على صورة القوات المسلحة، قدم الجنرال فيلارويا استقالته اليوم إلى وزيرة الدفاع".فيما أفاد مصدر في هيئة الأركان ردًا على سؤال لفرانس برس أن وزيرة الدفاع مارغاريتا روبليس قبلت الاستقالة.