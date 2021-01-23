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رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

البابا فرنسيس: قوة كلمة الله تحررنا من شلل الأنانية

السبت 23/يناير/2021 - 07:35 م
البابا فرنسيس
البابا فرنسيس
جرجس صفوت
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قال البابا فرنسيس الأول، بابا الفاتيكان: "أرغب في أن أكرّس الرسالة هذا العام للدعوة "هلُمَّ فانظُر"(يوحنا ١، ٤٦). لكي نخبر الحقيقة، من الضروري أن نذهب لرؤية الأشخاص والإصغاء إليهم وفهم الواقع".

وأضاف في تغريدة له عبر حسابه الناطق باللغة العربية بموقع التدوينات القصيرة تويتر: "لقد أصبح الكلمة وجهًا، وسمح لنا الله غير المنظور بأن نراه ونسمعه ونلمسه (راجع ١ يوحنا ١، ١- ۳). تكون الكلمة فعالة فقط إذا "رأيتها"، وفقط إذا أشركتك في خبرة ما وفي حوار. لهذا السبب كان الـ"هلُمَّ فانْظُرْ" ولا يزال جوهريًّا.

وتابع: "إنَّ كلمة الله تعزّينا وتشجّعنا. في الوقت نفسه، تثير فينا مشاعر التوبة، تهزّنا، وتحرّرنا من شلل الأنانية. لأنها تملك القوّة بأن تبدّل الحياة، وتنقل من الظلام إلى النور. هذه هي قوّة كلمته".

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