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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وزير المالية ومحافظ بورسعيد يتفقدان المركز اللوجستي بميناء بورسعيد

السبت 23/يناير/2021 - 07:10 م
وزير المالية ومحافظ
وزير المالية ومحافظ بورسعيد
بورسعيد:شيماء رشاد
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تفقد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والأستاذ أسامة الشريف رئيس مجلس إدارة شركة mts اليوم السبت، المركز اللوجستي لخدمة المستوردين بميناء غرب بورسعيد، لمتابعة سير العمل بالمركز والخدمات المقدمة للمتعاملين معه.

واطلع الوزير، خلال تفقده إدارات المركز المختلفة، على سير العمل داخله، ومتوسط إجمالي الشهادات التي يجرى استخراجها التي تتراوح ما بين 400 و 450 شهادة يوميا، كما ناقش العاملين بالمركز والمتعاملين مع على مدى رضاهم ومدى تحسن مستوى الخدمات المقدمة لهم.

ويعتبر المركز ثاني مجمع تدار به آلية الجمارك الجديدة ومنظومة النافذة الواحدة بعد جمارك القاهرة، وجرى تطويره وتزويده وتجهيزه بأحدث الأجهزة الإلكترونية، لتساهم في سرعة ودقة العمل والتأمين وإحكام الرقابة وتقديم أفضل خدمة للمتعاملين مع الجمارك وفى أسرع وقت، فضلا عن الربط الإلكتروني لجميع الجهات العاملة بميناء بورسعيد عن طريق الشبكة الإلكترونية.

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