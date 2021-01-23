الأب ساتي: رسامة الأب زيتونة في الموصل علامة التعافي من داعش

هنأ الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، الأب انطوان زيتونة الراعي الجديد للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في أبرشية الموصل.وقال الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه ترأس راعي أبرشية الموصل وعقرة للكلدان المطران مار ميخائيل نجيب، مراسيم السيامة الكهنوتية الشماس الإنجيلي شاكر يوحنان زيتونة اذ ارتسم كاهنا باسم الأب انطوان زيتونة.وأضاف: "هذه الرسامة هي محطة فرح وتشجيع نحو العودة الى بلدات سهل نينوى، والموصل وعلامة مهمة لتعافي أبرشية الموصل الجريحة التي شتت تنظيم داعش شمل أبنائها".وكان الأب أنطوان زيتونة قد حصل على درجة الماجستير في اللاهوت الأدبي عام ٢٠١٩ من الجامعة الأوربانية - روما، وارتسم شماسًا في ٢٠١٩ في كرمليس.