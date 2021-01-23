رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

الأب ساتي: رسامة الأب زيتونة في الموصل علامة التعافي من داعش

السبت 23/يناير/2021 - 07:35 م
الأب بولس ساتي
الأب بولس ساتي
جرجس صفوت
طباعة
هنأ الأب بولس ساتي المُدبر البطريركي للكلدان في مصر، الأب انطوان زيتونة الراعي الجديد للكنيسة الكلدانية الكاثوليكية في أبرشية الموصل.

وقال الأب بولس ساتي، المتحدث الرسمي للكنيسة الكلدانية، في بيان رسمي له، نُشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه ترأس راعي أبرشية الموصل وعقرة للكلدان المطران مار ميخائيل نجيب، مراسيم السيامة الكهنوتية الشماس الإنجيلي شاكر يوحنان زيتونة اذ ارتسم كاهنا باسم الأب انطوان زيتونة.

وأضاف: "هذه الرسامة هي محطة فرح وتشجيع نحو العودة الى بلدات سهل نينوى، والموصل وعلامة مهمة لتعافي أبرشية الموصل الجريحة التي شتت تنظيم داعش شمل أبنائها".

وكان الأب أنطوان زيتونة قد حصل على درجة الماجستير في اللاهوت الأدبي عام ٢٠١٩ من الجامعة الأوربانية - روما، وارتسم شماسًا في ٢٠١٩ في كرمليس.

موضوعات متعلقة

تردد قناة cbc الجديد على النايل سات وأبرز البرامج والمسلسلات التي تعرضها

الحكومة تنفي إنفاق 90 مليار جنيه من الموازنة العامة لتنفيذ مشروعات العاصمة الإدارية

بعد إخلاء سبيل أحمد الجنزورى.. آخر تطورات قضية «الفيرمونت»

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الفنان محمد فريد يكذب شائعة مرضه: «أنا بخير وزى الفل»

الباز: مصر تعيش عصر التحديث بعد ثورة 30 يونيو

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تمساح من نوع مهدد بالانقراض شوهد فى محمية تايلاندية

وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
ماجد حبته
رجلهم فى موسكو
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
المزيد

الثقافة

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي

قنطرة بيبرس.. صوّر فيها «مولد يا دنيا» وسافر عبرها يوسف الجندي

«الناشرين المصريين»: وصول مرتجعات معرض السليمانية للكتاب

حفل توقيع «حكايا من الشمال والجنوب» فى الكتبجية (صور)