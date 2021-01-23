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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

غدًا.. مؤتمر صحفي لمهرجان أفلمها «أونلاين»

السبت 23/يناير/2021 - 07:10 م
مهرجان أفلمها
مهرجان أفلمها
دعاء عبد المقصود
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ينظم مهرجان "أفلمها" أونلاين السينمائي للأفلام القصيرة بدورته الأولى، غدًًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا بحضور كل من رئيس المهرجان الفنانة سماح أنور، وأعضاء لجنة التحكيم الفنانة درة والكاتب عبدالرحيم كمال، والمخرج أحمد عاطف ومدير التصوير كمال عبدالعزيز، فيما سيتم تكريم الفنان محمود حميدة، والفنانة يسرا، في افتتاح الدورة الأولى باعتبارهما من أبرز الفنانين المساندين للسينما المستقلة.

ومن المقرر انطلاق فعاليات الدورة الأولى فى الفترة من 28 يناير حتى 4 من شهر فبراير المقبل، لجميع الأعمار فى مصر وأنحاء العالم، تحت شعار "سينما المرأة "، ويسعى لتبادل الخبرات للنجوم المحترفين في جميع مجالات السينما من ممثلين ومخرجين وكُتاب سيناريو ومديري التصوير طوال مدة المهرجان من خلال إقامة العروض والفعاليات والندوات والورش أونلاين، لدعم الشباب والفنون الدرامية السينمائية التي تمثل حافًزا كبيرًا لشباب الهواة في المشاركة بالمهرجان علي مستوى العالم.

في سياق متصل، نشرت الفنانة سماح أنور، رئيس المهرجان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تدوينة مطولة قالت فيها: "انتظرونا غدًا الأحد ٢٤ يناير في تمام الواحدة ظهرا لايف هنا علي صفحة المهرجان الرسمية بالفيسبوك لحضور المؤتمر الصحفي لمهرجان أفلمها السينمائي بدورته الأولي للأفلام القصيرة ٢٠٢١ - سينما المرأة، حيث سيتم الإعلان عن الأفلام المشتركة والأفلام التي تم اختيارها للمسابقة الرسمية بحضور لجنة التحكيم النجمة درة والكاتب الكبير عبدالرحيم كمال والمخرج الأستاذ أحمد عاطف ورئيس لجنة التحكيم مدير التصوير كمال عبد العزيز، ورئيس المهرجان الفنانة سماح أنور، وانتظروا مفاجأة لصناع السينما المستقلة سيتم الإعلان عنها بالمؤتمر".


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