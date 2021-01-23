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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

كسر ماسورة بكورنيش النيل يعطل حركة المرور بمنطقة بولاق

السبت 23/يناير/2021 - 07:35 م
كسر ماسورة بكورنيش
كسر ماسورة بكورنيش النيل
مصطفى عبدالله
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تسبب كسر بماسورة ٨٠٠ ملي، في تعطل للحركة المرورية بطريق الكورنيش بمنطقة بولاق وتكدس للحركة المرورية.

وأعلن حي بولاق، أنه جارٍ العمل على إصلاح ماسورة 800 بكورنيش النيل أمام فندق كونراد.

وأشار حي بولاق إلى أنه جارٍ شفط المياه والعمل مستمر حتى تمام الإصلاح.

من جهته أشرف اللواء إبراهيم عبدالهادي- صباح اليوم- على أعمال إصلاح الكسر أمام فندق كونراد بكورنيش النيل بنطاق حى بولاق أبو العلا، وذلك حتى تمام أعمال الإصلاح.

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