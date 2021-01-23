كسر ماسورة بكورنيش النيل يعطل حركة المرور بمنطقة بولاق

تسبب كسر بماسورة ٨٠٠ ملي، في تعطل للحركة المرورية بطريق الكورنيش بمنطقة بولاق وتكدس للحركة المرورية.وأعلن حي بولاق، أنه جارٍ العمل على إصلاح ماسورة 800 بكورنيش النيل أمام فندق كونراد.وأشار حي بولاق إلى أنه جارٍ شفط المياه والعمل مستمر حتى تمام الإصلاح.من جهته أشرف اللواء إبراهيم عبدالهادي- صباح اليوم- على أعمال إصلاح الكسر أمام فندق كونراد بكورنيش النيل بنطاق حى بولاق أبو العلا، وذلك حتى تمام أعمال الإصلاح.