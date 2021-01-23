إصابة شاب على يد شقيقه بسبب المخدرات بقنا

أصيب شاب بطلق ناري، بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمالي قنا، فيما أخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات اللازمة عقب سماع أقوال شهود العيان.تلقى اللواء محمد أبو المجد، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن قنا، إخطارا من اللواء محمد ياسر مدير إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، بإصابة محمد العجمي محمد، 20 عاما، بطلق ناري بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت شمالي محافظة قنا.وكشفت تحريات المباحث الجنائية بمديرية أمن محافظة قنا، برئاسة العقيد دكتور قرشي عبد المنعم، رئيس فرع البحث الجنائي في أبوتشت، أن المتهم في الواقعة شقيق المجني عليه، بسبب تعاطي الجاني للمخدرات وطلبه نقود من أخيه بصفة مستمرة.