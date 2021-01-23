أندريه زكي: محبة الله والآخر وجهان لعملة واحدة (فيديو)

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة الإنجيلية في مصر، الحلقة الأحدث من حملة "رسالة الإنجيلية".وجاءت الحلقة الأحدث، التي نشرت عبر الصفحة الرسمية لرئاسة الطائفة الإنجيلية على "فيسبوك" عن المحبة.وقال الدكتور القس أندرية زكي، رئيس الكنيسة الإنجيلية في مصر، خلال الحلقة إن "محبة الله ومحبة الآخر وجهان لعملة واحدة، لا تنقسم ولا تتجزأ".كما وجه زكي دعوة خاصة لنشر المحبة قائلا: "أدعوكم اليوم أحبائي أن نحب الجميع، دون تمييز، كما علَّمَنا المسيح".