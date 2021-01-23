«تنفيذي الإسكندرية»: إنشاء حي المنتزه ثالث.. والعرض على الوزراء لإنهاء الإجراءات

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة الإسكندرية، على اعتماد توصيات لجنة التقسيم الإداري المشكلة بقرار المحافظ برئاسة السكرتير العام المساعد على إنشاء حي المنتزة ثالث، على أن يتم عرض ذلك على رئيس مجلس الوزراء لإنهاء كافة الإجراءات القانونية الخاصة بذلك.وأوضح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن ذلك القرار يأتي لصالح المواطن السكندري لتخفيف الضغط على أحياء المنتزه أول وثان نظرا للكثافة السكانية العالية بتلك الأحياء، مشيرا إلى أنه سيتم إنشاء مبنى خدمات متكامل لحي المنتزه ثالث، ووجه بالتنسيق بين جميع الجهات التنفيذية المعنية لبدء الأعمال وسرعة التنفيذ.جاء ذلك خلال ترأس المحافظ، جلسة المجلس التنفيذي لمناقشة أهم القضايا التى تهم المواطن السكندري. بحضور الدكتور أحمد جمال نائب المحافظ، والدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، واللواء عبد الفتاح تمام سكرتير عام المحافظة وأمين سر المجلس، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات، ورؤساء شركات المرافق، ورؤساء الأحياء، والجهات التنفيذية والأمنية بالمحافظة.