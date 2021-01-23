النرويج: إغلاق جزئى بسبب سلالة كورونا الجديدة

أعلنت النرويج، اليوم السبت، عن تدابير إغلاق جزئي الأشد صرامة منذ بداية فيروس كورونا في أوسلو وضواحيها بعد رصد إصابات بالسلالة البريطانية من الفيروس في بلدة قريبة من العاصمة.ونقلت وكالة "يورونيوز" الأوروبية عن الحكومة النرويجية قولها إن التدابير تقتضي إغلاق المتاجر ومراكز التسوق باستثناء المحلات التجارية الأساسية، وإصدار إرشادات تحث السكان على الحد من التنقل وتناول الوجبات مع الأصدقاء، والسماح للبلديات بمنح إمكانية التعليم عن بعد للمدارس الثانوية، اعتبارا من اليوم في أوسلو والمناطق المحيطة بها.