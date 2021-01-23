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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

هل يمنع التعديل الـ14 بالدستور الأمريكي ترامب من الترشح مجددا؟

السبت 23/يناير/2021 - 06:24 م
ترامب
ترامب
آية حسني
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فتح إعلان زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، اليوم، بدء المرافعات الافتتاحية في محاكمة عزل الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب بمجلس الشيوخ في 8 فبراير، التكهنات حول مباحثات الديمقراطيين لمنع ترامب من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2022.

ووفقا لتقارير فإن عمد عدد من الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى بحث منع ترامب من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024، عبر تفعيل التعديل الرابع عشر من الدستور.

ما هو التعديل الـ14 من الدستور
يتيح التعديل الـ 14، منع أي مسؤول أو مشرع من الترشح لأي منصب في حال "اشترك في تمرد أو عصيان ضد الولايات المتحدة، أو قدم عونًا ومساعدة لأعدائها".
مما يجعل إدانة مجلس الشيوخ لترامب وعزله حتى بعد رحيله عن البيت الأبيض، تمنعه بموجب التعديل الـ14 من الترشح في الانتخابات المقبلة، على اعتباره متورط رسمي في أحداث الكابيتول.

استمرار المناقشات
ولاتزال المناقشات في مراحلها الأولى في هذا الاطار على الرغم من أن بعض كبار أعضاء مجلس الشيوخ غير مقتنعين بعد بأن هذا التوجه قابل للتطبيق، وفقا لصحيفة ذا هيل الامريكية.

ومازال بعض الأعضاء يدرسون خياراتهم ويخططون لاستراتيجية فعالة في هذا الإطار، بعد أن شكلت حادثة اقتحام أنصار ترامب مبنى الكابيتول هزة في البلاد، حيث قال السيناتور تيم كين (ديمقراطي من ولاية فرجينيا)، إنه "واثق تمامًا" من أن الكونجرس يمكنه أن يستند إلى الدستور في هذا المجال: "أعتقد أنها فكرة مطروحة في فضاء المساءلة".

وأضاف: "أفضل أن نختار مسارًا يزيد من التركيز أكثر على أجندة (بايدن-هاريس)، في الوقت الحالي".

واعتبر السيناتور ريتشارد بلومنتال (ديمقراطي من كونيتيكت)، أن الحديث عن التعديل الرابع عشر كان افتراضيًا، إلا أنه أكد في الوقت عينه أنه قابل للتطبيق بآلية واحدة فقط، ألا وهي قرار من الكونجرس.

يشار إلى أن زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر كان أعلن، مساء أمس الجمعة، أن مساءلة الرئيس السابق في مجلس الشيوخ ستبدأ في الـ 8 من فبراير، بعد أن يسلم مجلس النواب رسميا اتهامات المساءلة للمجلس يوم الاثنين المقبل.

وقال شومر إنه سيكون لدى مديري المساءلة في مجلس النواب والذين يعملون كمدعين عامين في محاكمة مجلس الشيوخ وفريق دفاع ترامب الوقت للاستعداد فيما بين الوقت الذي يتم فيه توجيه البند الخاص بمساءلة ترامب بتهمة التحريض على العصيان يوم الاثنين وبدء المحاكمة.

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