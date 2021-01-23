برلماني: افتتاحات اليوم تؤكد إصرار الرئيس على استكمال مسيرة المشروعات القومية

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد وعدد من المشروعات الأخرى، اليوم السبت يؤكد أن هناك إصرارًا على العمل والنجاح واستكمال مسيرة المشروعات القومية في ظل جائحة فيروس كورونا وعدم الاستسلام لها بل التعامل معها بإجراءات احترازية قوية.وأضاف سلطان، في تصريحاته اليوم السبت، أن هذه المشروعات سيعمل بها الآلاف من المصريين وهو ما يعد نموذجا غير مسبوق في التعاون مع مؤسسات الدولة المختلفة، موضحًا أنه يأتي ضمن إنجازات الرئيس السيسي في العديد من المجالات والقطاعات على مدى السنوات الماضية، كما أنه يدعم التوجهات الحكومية الحالية نحو ميكنة الخدمات وتسهيل حصول المواطنين عليها، بجانب تطوير مختلف قطاعات الدولة اعتمادا على وسائل التكنولوجيا الحديثة.وأشاد سلطان بحديث الرئيس السيسي على هامش افتتاح هذه المشروعات، خاصة فيما يتعلق بمشروع القطار السريع، الذي سيترتب عليه اختصار المسافات بين مدينة العلمين الجديدة، والعاصمة الإدارية الجديدة، والمساهمة في تحقيق مفهوم التنمية المستدامة.