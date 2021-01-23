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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إيقاف حالتى تعد على الأراضى الزراعية بالمنيا

السبت 23/يناير/2021 - 06:17 م
إيقاف حالتى تعدى
إيقاف حالتى تعدى
المنيا ـ على حسين
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أوقفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حالتي تعد بالبناء دون ترخيص على الأراضي الزراعية وبناء دور ثان مخالف دون ترخيص، كما قامت بردم خزان قام أحد الأشخاص بحفره وسط الشارع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

وقال العميد محمد صلاح أبوكريشة رئيس مركز ومدينة المنيا، إن هذه الحملات تأتي في إطار متابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء المتعلقة بالإجراءات الاحترازية وعدم السماح لأى شخص بالبناء إلا بعد الحصول على ترخيص طبقا للشروط الموضوعة، بالإزالة الفورية لأى عمل مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين بكل حزم وقوة تجاه المخالف.

وأوضح محمد سميح سكرتير الوحدة المحلية لقرية بنى محمد سلطان بقيام قسم التنظيم بالقرية بإزالة حالة تعد بالبناء بالدور الثانى العلوى بمساحة ٦٠ مترا بعزبة جارحى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، كما تم إيقاف حالتى تعد على الأراضى الزراعية وبناء دون ترخيص بالحواصلية وكدوان بمساحة ١٧٥ مترا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتم التحفظ على مواد البناء، كما تم ردم خزان صرف صحى قام صاحبه بحرقه فى وسط الشارع وتم عمل محضر بيئة المخالف طبقا للقانون رقم ٤ لسنة ٩٤ ١٩م مع استمرار أعمال النظافة ورفع نقاط التجمع لتوفير بيئة صحية للمواطنين.

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