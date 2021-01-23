«سياحة النواب» تثمن شفافية السيسي في طرح مستجدات المشروعات القومية

ثمن النائب عمرو هندي، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على إطلاع الشعب بجميع المستجدات في العديد من القضايا والمشروعات القومية التي دشنتها مصر الفترة الماضية، موضحًا أنه يدل على منهج المصارحة والشفافية التي انتهجها الرئيس منذ توليه إدارة البلاد.وقال هندي، في تصريحاته اليوم السبت، إن مشروع الفيروز الذي افتتحه الرئيس السيسي يوفر الآلاف من فرص العمل في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال، فضلًا عن أنه سيقلص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية ما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.وأضاف هندي أن المشروعات القومية تجعل مصر فى مرتبة عالية بين الدول واستكمالًا لخطط التنمية الشاملة على أرض مصر التى يقودها الرئيس، مؤكدًا أنه تمت إضافة تقنيات حديثة للاستزراع السمكى فى مصر لأول مرة، منها الاستزراع بالأقفاص السمكية والارتقاء بمستوى التصنيع السمكى فى جميع المجالات بهدف زيادة نصيب الفرد من الأسماك ومحاولة سد الفجوة الغذائية وتقليل الاستيراد.وكان الرئيس السيسي افتتح صباح اليوم السبت مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة في محافظة بورسعيد، ليضيف إنجازًا جديدًا لسلسلة الإنجازات التنموية العملاقة التى تشهدها مصر خلال السنوات الأخيرة.ويساهم المشروع العملاق كذلك بقيمة مضافة ضخمة فى تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، وذلك بإنشاء مجتمعات صناعية وعمرانية جديدة بها، حيث يوفر المشروع ١٠ آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة فى العديد من المهن والتخصصات فى هذا المجال، كما يهدف لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتى والحد من الاستيراد، ويزيد من فرص التصدير إلى الأسواق العربية والأوروبية مما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطنى.