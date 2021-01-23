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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

22 فبراير.. الحكم على مندوب تحصيل بهيئة التأمينات الاجتماعية

السبت 23/يناير/2021 - 06:45 م
محكمة
محكمة
عادل عبد العال
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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حجز الحكم على مندوب تحصيل بهيئة التأمينات الاجتماعية اختلس أموالا من جهة عمله لجلسة 22 فبراير المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين مجدي عبدالمجيد عبداللطيف وأشرف عبدالوهاب العشماوي وأمانة سر سعيد عبدالستار ومحمود عبدالرشيد.

كشف أمر الإحالة قيام "محمد ح" مندوب تحصيل بهيئة التأمينات الاجتماعية بصفته موظفا عاما اختلس أموالا وجدت في حيازته بسبب وظيفته بأن اختلس مبلغ 41 ألفا و273 جنيها مصريا والتي قام بتحصيلها من منشأة مطاعم أرزاق الكوثر قيمة مستحقات جهة عمله لدى المنشأة سالفة البيان لتوريدها لخزينة تلك الجهة فاختلسها لنفسه بنية تملكها ولم يوردها لجهة عمله.

وأضاف أمر الإحالة أنه ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطا لا يقبل التجزئة وهي إيصالات السداد المنسوب صدورها للهيئة قيمة مستحقاتها لدى منشأة مطاعم أرزاق الكوثر.

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