«أزمة السياحة العالمية» تناقش استكشاف السفر الآمن في عصر اللقاحات

اجتمعت لجنة أزمة السياحة العالمية للمرة الثامنة منذ إنشائها ولأول مرة في عام 2021 على هامش الدورة 113 للمجلس التنفيذي لمنظمة السياحة العالمية لدفع خطط قوية لاستئناف السياحة.جاء ذلك بالتزامن مع طرح لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، حيث لاحظت اللجنة أن هذا يفتح نافذة حاسمة في مكافحة الوباء وتعزيز الاستئناف الآمن للسفر الدولي.وسلط أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الضوء على أهمية تكثيف التنسيق في إطار اللوائح الصحية الدولية، بشأن شهادات التطعيم لضمان تنفيذ مبادئ وبروتوكولات ووثائق السفر الرقمية المنسقة والمشتركة.وكشفت اللجنة عن أن الفريق التقني الخاص باللجنة برئاسة اليونان يعمل جنبًا إلى جنب مع فريق مخصص مشترك بين الوكالات يعتمد على أجزاء مختلفة من منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية على ضمان تنفيذ التدابير من قبل الحكومات لتعزيز تطبيقها على جميع مستويات السياحة.وأكد زوراب بولوليكاشفيلي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، أن طرح اللقاحات خطوة في الاتجاه الصحيح، لكن استئناف السياحة لا يمكن أن ينتظر ويجب أن تكون اللقاحات جزءًا من نهج منسق أوسع يشمل شهادات وتصاريح السفر الآمن عبر الحدود على المدى الطويل، نحتاج أيضًا إلى استعادة الثقة في السياحة، وستساعدنا حملة «متحدون من أجل السفر» على تحقيق ذلك، حيث تقدم رسالة واضحة وقوية مفادها أن السياحة الآمنة أصبحت ممكنة الآن.