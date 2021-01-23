المستشار الثقافي الكويتي بالقاهرة: جامعة كفر الشيخ في طريقها للعالمية

أشاد المستشار الثقافي لسفارة دولة الكويت بالقاهرة الدكتور أحمد رشيد المطيري، بالمستوى المتميّز الذي وصلت إليه جامعة كفر الشيخ من بنية تحتية متميزة ومقومات مادية وبشرية ومستشفى جامعي يضاهي المستشفيات العالمية، مؤكدًا أنها في طريقها لتصبح جامعة عالمية ومنارة علمية في الشرق الأوسط بأكمله، معربًا عن تقديره لما شاهده من إمكانات وتجهيزات ووسائل علمية بالمعامل المختلفة وأثنى على جهود الجامعة في رعاية الطلاب الكويتيين.وأضاف د. المطيري، خلال زيارته للجامعة، والتي استقبله خلالها بالإنابة عن الدكتور عبدالرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الأستاذ الدكتور حسن يونس، ونائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتور رضا صالح، أن الهدف من الزيارة هو تعزيز العلاقات لما تتمتع به جامعة كفر الشيخ من سمعة دولية طيبة، فضلا عن حسن معاملة الطلاب الوافدين من خلال ما لمسناه من الأحاديث المختلفة مع طلابنا، مشيدا بمنشآت الجامعة وكلياتها الجديدة.وأكد رئيس جامعة كفر الشيخ في كلمة ألقاها نيابة عنه نائب رئيس الجامعة عمق العلاقات الوثيقة التي تربط بين الشعبين المصري والكويتي وحرص الجامعة على تقديم الرعاية المتكاملة والمستوى التعليمي المتميز للطلاب من دولة الكويت ومختلف الدول العربية من خلال تطبيق أحدث النظم الدراسية بنظام الساعات المعتمدة، مشيرا إلى تخصيص مكاتب للطلاب الوافدين لتسهيل جميع العقبات والتعرف على احتياجات الطلاب والإجابة عن استفساراتهم.وأعرب د. دسوقي عن سعادته بهذه الزيارة كونها من أشقاء تربطهم علاقات قوية مع جمهورية مصر العربية، وتأتى فى إطار دعم العلاقات الثقافية والتعليمية وتعزيز سبل التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين، خصوصًا أن الجامعة تسعى لتوقيع عدد من الاتفاقيات مع الجامعات العربية في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أحدث المستجدات والتطورات بالجامعة والتي يمكن للطلاب الكويتيين الاستفادة منها أيضًا.وناقش نائبا رئيس الجامعة والمستشار الثقافي لسفارة دولة الكويت بالقاهرة سبل الارتقاء بالخدمات الأكاديمية المقدمة للطلاب الكويتين والاطمئنان على أوضاعهم والفرص التى تتيحها الجامعة لهم وكيفية تذليل التحديات الدراسية أمامهم وسبل تطوير علاقات التعاون بين الجانبين بما يخدم مصلحة الطلاب، ثم تجولوا على عدد من المعامل البحثية وقاعات التدريس في عدد من الكليات.حضر د. المطيري خلال الزيارة مناقشة رسالتي البحث التكميلي لاستكمال متطلبات درجة الماجستير في المحاسبة بعنوان "أثر حوكمة الشركات على استقلالية مدققي ديوان المحاسبة الكويتي" المقدمة من الباحث باتل مطلق فهد الضويحي، و"تقييم دور جهاز المراقبين الماليين في الرقابة على تنفيذ الموازنة بدولة الكويت" المقدمة من الباحث سعود صالح سعود الديحاني.وتكونت لجنة الإشراف بالرسالة الأولى من الأستاذ الدكتور إيهاب محمد أحمد أبو خزانة أستاذ بقسم المحاسبة، والدكتور إبراهيم زکریا عرفات مدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة، فيما تكونت لجنة المناقشة والتحكيم من الأستاذ الدكتور على مجاهد أحمد السيد أستاذ التكاليف والمحاسبة الإدارية ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب رئيسا وعضوا من الداخل، والأستاذ الدكتور ايهاب محمد أحمد أبوخزانة أستاذ بقسم المحاسبة بكلية التجارة مشرفا وعضوا من الداخل، والأستاذ الدكتور سيد عبدالفتاح سيد أستاذ المحاسبة المساعد ورئيس قسم المحاسب عضوا من الداخل.وتكونت لجنة الإشراف بالرسالة الثانية من الأستاذ الدكتور على مجاهد أحمد السيد أستاذ التكاليف والمحاسبة الإدارية ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور إبراهیم زکریا عرفات مدرس بقسم المحاسبة، ضمت لجنة المناقشة والحكم الأستاذ الدكتور أحمد عبدالسلام أبو موسى أستاذ نظم المعلومات المحاسبية ووكيل كلية التجارة جامعة طنطا رئيسا وعضوا من الخارج، والأستاذ الدكتور على مجاهد أحمد السيد أستاد التكاليف والمحاسبة الإدرية ووكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب مشرفا وعضوا من الداخل، والأستاذ الدكتور سيد عبدالفتاح سيد أستاذ المحاسبة المساعد ورئيس قسم المحاسبة بكلية التجارة عضوا من الداخل.