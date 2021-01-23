بالأسماء.. ضحايا عقار المحلة المنهار

استخرجت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بالغربية، 7 جثث ومصابين من أسفل عقار المحلة المنهار، جاءت كالتالي الوفيات هم: "نادية شنودة، ٥٠ عاما، ندى جميل، ١٣ عاما، ماري وديع، ٤٦ عاما، جوفانة وديع، ٧ أعوام، إيزيس يوسف، ٧١ عاما، وائل جميل، ٤٥ عاما، والطفل بولا منتصر، ٤ أعوام، والمصابيبن هم: "جيوفاني منتصر، ١٧ عاما، أبانوب ماجد، ٣٩ عاما، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام والجثث لمشرحة المستشفى.وأرجع بعض الخبراء، من المعاينة المبدئية، سبب انهيار المنزل للارتفاعات المخالفة، حيث إن عرض الشارع 8 أمتار، في حين أن المباني الملاصقة للعقار تصل لارتفاعات بين 12 و14 طابقا.وأرجع مصدر في حديثه لـ"الدستور"، سبب انهيار المنزل لتأثير المنازل المجاورة عليه، بالإضاقة لكونه مبنيًا على حوائط حاملة دون أعمدة خرسانية، ولم يصدُر له أي قرارات إزالة.وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغريية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، ومدير أمن الغربية، ومساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية، قد انتقلوا إلى موقع أعمال إنقاذ ضحايا انهيار منزل بمنطقة أبو راضي بحي أول المحلة، كما وصل وفد من كنيسة المحلة الكبرى، إلى موقع الحدث لمتابعة إنقاذ الضحايا وتفقد المنزل والمنازل المجاورة ولبث روح من الهدوء على سكان المنطقة.وأصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارًا بصرف إعانات سريعة للضحايا والوفيات جراء انهيار عقار بالمحلة، وكلف أماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن بالغرببة، بفحص الحالات المتضررة سريعًا ورفع تقرير سريع لصرف تعويضات عاجلة للضحايا.