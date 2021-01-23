رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

بالأسماء.. ضحايا عقار المحلة المنهار

السبت 23/يناير/2021 - 06:51 م
عقار المحلة المنهار
عقار المحلة المنهار
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
طباعة
استخرجت قوات الحماية المدنية والإنقاذ بالغربية، 7 جثث ومصابين من أسفل عقار المحلة المنهار، جاءت كالتالي الوفيات هم: "نادية شنودة، ٥٠ عاما، ندى جميل، ١٣ عاما، ماري وديع، ٤٦ عاما، جوفانة وديع، ٧ أعوام، إيزيس يوسف، ٧١ عاما، وائل جميل، ٤٥ عاما، والطفل بولا منتصر، ٤ أعوام، والمصابيبن هم: "جيوفاني منتصر، ١٧ عاما، أبانوب ماجد، ٣٩ عاما، وتم نقل المصابين لمستشفى المحلة العام والجثث لمشرحة المستشفى.

وأرجع بعض الخبراء، من المعاينة المبدئية، سبب انهيار المنزل للارتفاعات المخالفة، حيث إن عرض الشارع 8 أمتار، في حين أن المباني الملاصقة للعقار تصل لارتفاعات بين 12 و14 طابقا.

وأرجع مصدر في حديثه لـ"الدستور"، سبب انهيار المنزل لتأثير المنازل المجاورة عليه، بالإضاقة لكونه مبنيًا على حوائط حاملة دون أعمدة خرسانية، ولم يصدُر له أي قرارات إزالة.

وكان الدكتور طارق رحمي، محافظ الغريية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، ومدير أمن الغربية، ومساعد وزير الداخلية لوسط الدلتا، وجميع القيادات الشعبية والتنفيذية، قد انتقلوا إلى موقع أعمال إنقاذ ضحايا انهيار منزل بمنطقة أبو راضي بحي أول المحلة، كما وصل وفد من كنيسة المحلة الكبرى، إلى موقع الحدث لمتابعة إنقاذ الضحايا وتفقد المنزل والمنازل المجاورة ولبث روح من الهدوء على سكان المنطقة.

وأصدر الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، قرارًا بصرف إعانات سريعة للضحايا والوفيات جراء انهيار عقار بالمحلة، وكلف أماني خالد النادري، وكيل وزارة التضامن بالغرببة، بفحص الحالات المتضررة سريعًا ورفع تقرير سريع لصرف تعويضات عاجلة للضحايا.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«الأعلى للجامعات» يحدد موعد امتحانات الفصل الدراسى الأول

موعد امتحانات نصف العام 2021

السيسى يفتتح عبر الفيديو كونفرانس عدة مشروعات قومية بـ4 محافظات

اتحاد الكرة يدرس إقالة رئيس لجنة الحكام

الصور

image description

سكرتير محافظ أسيوط يتفقد رصف شوارع حي شرق

image description

لجان لمتابعة تنفيذ للمشروعات بأسيوط

image description

«مياه أسيوط» تستجيب لشكاوى سكان 140 عمارة بالمدينة الصناعية

image description

«ظاهرة الثأر في الصعيد.. الحصاد المرير» محور عمل فرع ثقافة أسيوط

image description

أسيوط تناشد المواطنين التقدم للتصالح على مخالفات البناء قبل نهاية مارس

الأكثر قراءة

السيسى يعلن انطلاق برنامج التطعيم ضد كورونا غدًا

الزمالك يُفرط فى صدارة الدورى بتعادل سلبى مع أسوان

إخلاء سبيل أحمد الجنزوري في قضية «اغتصاب فتاة الفيرمونت»

اتحاد الكرة يدرس إقالة رئيس لجنة الحكام

إنفوجراف

image description

«رجال بايدن».. وجوه في الإدارة الأمريكية الجديدة

image description

«عفو ترامب».. شخصيات مثيرة للجدل شملها قرار الرئيس

image description

خطوات محاكمة ترامب بعد تصويت مجلس النواب (إنفوجراف)

image description

تفاصيل مرض المطرب علي حميدة (إنفوجراف)

نجم الساعة

«الوطنية للتدريب» تهنئ خريجيها «أعضاء برلمان 2021»: نفخر بكم

منوعات

تمساح من نوع مهدد بالانقراض شوهد فى محمية تايلاندية

وفاة المذيع الأمريكي الشهير "لاري كينج" عن عمر 87 عاما

فلورنسا تعيد استقبال الزوار في كاتدرائيتها وترمم فسيفساء المعمودية

أبوظبي تنظم دورة جديدة لأكبر معرض للفروسية والصيد بالعالم

أيام زمان

حكاية مجنون سعاد حسنى الذى هددها بالقتل

كيف تسببت مكالمة هاتفية فى شائعة انتحار نجلاء فتحى؟

«كنت بصلي وعمري ما شربت خمرة».. اعترافات عبد السلام النابلسي

«شقيقها قطع علاقته بها والجمهور حطم سيارتها».. أزمات شهرة نجوى فؤاد

مقالات الرأي
د.أحمد الخميسى
عبوات معدنية صغيرة
أحمد قرمد
أحمد قرمد يكتب: عاصفة من الأرواح من أجل الوطن !
ماجد حبته
اهتموا بمشكلات بلادكم
د.مينا بديع عبدالملك
عبدالباسط عبدالصمد.. الحنجرة الذهبية «2-2»
المزيد

الثقافة

قنطرة بيبرس.. صوّر فيها «مولد يا دنيا» وسافر عبرها يوسف الجندي

«الناشرين المصريين»: وصول مرتجعات معرض السليمانية للكتاب

حفل توقيع «حكايا من الشمال والجنوب» فى الكتبجية (صور)

صدور رواية «فوق جسر الجمهورية» لشهد الراوي