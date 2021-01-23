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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

روسيا تطالب سفارة أمريكا بعدم التدخل فى شئون البلاد

السبت 23/يناير/2021 - 06:25 م
الخارجية الروسية
الخارجية الروسية
أ ش أ
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دعت وزارة الخارجية الروسية، سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في موسكو إلى أن تتعامل مع مشاكلها، وألا تتدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى.

وقال بيان مقتضب للخارجية الروسية مساء اليوم، مخاطبا السفارة الأمريكية: "اهتموا بمشاكلكم وتوقفوا عن التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى".

وكانت السفارة الأمريكية لدى موسكو نشرت- أمس- مواقع ومواعيد التجمعات في المدن الروسية، التي ستجري فيها الاحتجاجات اليوم، داعية المواطنين الأمريكيين لتجنبها.

وحذرت وزارة الداخلية الروسية ومكتب المدعي العام- مرارًا وتكرارًا- من المشاركة في الإجراءات غير المصرح بها المخطط لها في موسكو ومدن أخرى، حيث اعتبرتها استفزازات وتهديد للنظام العام، مشددة على أنها سوف تصدي لها على الفور.

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