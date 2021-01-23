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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سوري من أصل مصري.. «بايدن» يعتزم تعيين «مالي» للشئون الإيرانية

السبت 23/يناير/2021 - 06:38 م
روبرت مالي
روبرت مالي
آية حسني
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خلصت تقارير أمريكية إلى نية الرئيس الأمريكي جو بايدن، لتعيين نجل مواطن سوري يهودي الديانة ممثلًا خاصًا للشئون الإيرانية، وفقا لصحيفة «إندبندنت» بنسختها الإيرانية.

ومن المتوقع أن يرشح بايدن روبرت مالي، الذي عمل سابقا أحد مسئولي الأمن القومي في عهد الرئيس الأسبق باراك أوباما، ويشغل حاليًا منصب مدير مركز «crisis group»، كان أحد مفاوضي إدارة أوباما بشأن الاتفاق النووي مع إيران، كما عين في 2014 كبير مستشاري إدارة أوباما لشئون الشرق الأوسط، كذلك قاد في السنة الأخيرة لإدارة أوباما، شئون التنسيق حول تنظيم داعش.

مالي ابن مواطن سوري يهودي من مواليد مصر، كما عين في 2014 كبير مستشاري إدارة أوباما لشئون الشرق الأوسط، وكذلك قاد في السنة الأخيرة لإدارة أوباما، شئون التنسيق حول تنظيم داعش.

وتمت إقالة "مالي" من حملة أوباما الانتخابية في سنة 2008 بعد أنباء عن لقائه بقادة حماس، كما أنه في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) خلال يونيو 2018، وصف الشروط المسبقة لإدارة ترامب البالغ عددها 12 شرطًا للتوصل إلى صفقة مع إيران بأنها "غير واقعية".

وكانت شروط الإدارة السابقة الاثنا عشر للتوصل إلى اتفاق مع إيران، دون التطرق إلى قضايا حقوق الإنسان والقضايا السياسية داخل إيران، قد دعت طهران إلى إنهاء سلوكها الإقليمي، بما في ذلك "دعم الإرهاب" وأخذ المواطنين الأجانب كرهائن وتطوير الصواريخ الباليستية.

فيما حذر بعض المسئولين ووسائل الإعلام الأميركية من "علاقاته الوثيقة" مع إيران. حسب موقع "إيران انترناشيونال".

وبحسب موقع "جوييش إنسايدر"، التقى "مالي" وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف عندما سافر إلى نيويورك لحضور اجتماعات الأمم المتحدة.

وأعرب السيناتور الجمهوري جو ويلسون، عن قلقه من قرار إدارة الرئيس بايدن بتعيين روبرت مالي ممثلًا خاصًا لإيران، متهمًا "مالي" بأن لديه "سابقة من التعاطف" مع النظام الإيراني، و"العناد" مع إسرائيل. وكتب كوتون: "إذا تم اختيار مالي، فإن الملالي في إيران سيؤمنون بحظهم".

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