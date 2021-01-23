قنطرة بيبرس.. صوّر فيها «مولد يا دنيا» وسافر عبرها يوسف الجندي

يوسف الجندي ونهاية "دائرة الانتقام"

الرنوك الكتابية "شعارات الملوك والقادة"

الرنوك المصورة "شعارات الملوك والقادة"

عديدة وقديمة القناطر في مصر، وتاريخ وجودها متعلق لضبط سريان مياه النيل والتحكم فى مجري المياه مثل القناطر الخيرية وقناطر نجع حمادي، قناطر ديروط، قناطر أسيوط، ومنها ما أصبح مجرد معلم تاريخي يشير إلى الحقبة التاريخية التي أنشأت فيها ومنها وما هو قائم إلى الآن، يقوم بنفس الدور الذي أقيم من أجله.«الدستور» تلقي الضوء على قناطر بيبرس بعد ترميمها، حيث ذكرت المصادر التاريخية أن قنطرة الظاهر بيبرس بقرية ميت نما بالقليوبية التى تبعد عن القاهرة بنحو 12 كم أنشأها الظاهر بيبرس 665 هـ على الترعة الشرقاوية لتنظيم مياه الرى بأراضى القليوبية والشرقية وتم تحويل مجرى الترعة الشرقاوية فى عهد والى مصر محمد على باشا.والقنطرة مكونة من 6 عقود (فتحات) مرتكزة على 6 دعامات من الحجر الجيرى، ولها طريقان صاعدان أحدهما من الناحية الشرقية والثانى من الناحية الغربية.يذهب البعض إلى أن يوسف الجندي، مؤسس جمهورية زفتي، أبرز المساهمين في النضال ضد الإنجليز استقل مركبًا من عند قنطرة الظاهر بيبرس ليذهب اٍلى زفتى ويعلن استقلالها عن الإنجليز سنة 1918.فى 1976، تم تصوير مشهد نهاية فيلم "دائرة الانتقام" بطولة نور الشريف وميرفت أمين وإبراهيم خان بقنطرة الظاهر بيبرس، وفى 1980 تم تصوير مشاهد من فيلم "مولد يا دنيا" بطولة محمود ياسين وعفاف راضى وعبدالمنعم مدبولى على قنطرة الظاهر بيبرس.فى القرن السادس الهجري، نقل العرب الرنوك عن الفرس وجعلوا منها شعارات للملوك وكبار رجل الدولة، فهناك الرنوك الكتابية التى تشبه الخراطييش الفرعونية مثل رنك السلطان حسن الموجود على مشكاة زجاجية بمتحف الفن الاٍسلامى بباب الخلق بالقاهرة، وهو رنك كتابى عبارة عن دائرة مقسمة اٍلى 3 أجزاء كل جزء منها يسمى شطبا، تقرأ من الشطب الثانى الذى يتضمن دعاء للملك ولقبة مثل "عزة لمولانا السلطان" ثم الشطب الثالث الذى يتضمن اسم السلطان مثل "ناصر الدين والدنيا حسن" ثم الشطب الأول الذى يتضمن كلمتى "عز نصره" وتعني في مجملها عزة لمولانا السلطان ناصر الدنيا والدنيا حسن نصره".يوجد ما يماثل هذا في الواجهة الجنوبية لقنطرة الظاهر بيبرس، ومتعلقة بالقائد الأشرف قيتباي الذي رمم قنطرة الظاهر بيبرس 872 هـ، جاء فيها عزة لمولانا الملك المالك الأشرف، أبوالنصر قيتباي، عز نصره".تتميز قنطرة الظاهر ببيبرس بوجود الرنك المصور وهو الشعار الملكى للظاهر بيبرس فى المدماك العلوى بالواجهة الشمالية للقنطرة، وتذكر المصادر التاريخية أن الرنك كلمة فارسية الأصل وتعنى اللون أو الشعار.أما الرنوك المصورة فهى تمثل كائنات يتخذ منها الملوك شعارات لهم مثل رنك "النسر" الخاص بالناصر صلاح الدين، ورنك "الفهد" الخاص بالسلطان بيبرس، ويقال أن بيبرس باللغة التركية تعنى فهد أو ببر، وتعد الرنوك المصورة للظاهر بيبرس من أهم الرنوك المعروفة فى الحضارة الاٍسلامية، ويزيد عددها علي 30 رنك مصور.جاء اهتمام وزارة الآثار بترميم الرنوك المصورة الخاصة بالسلطان بيبرس، نظرًا لأهميتها، حيث صدر قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية بترميم واحياء الرنوك المصورة الخاصة بالسلطان بيبرس وإعادتها إلى أصلها التى كانت عليه فى 26 فبراير 2019.ونفذت اٍدارة ترميم الآثار الإسلامية بالقليوبية المشروع تحت إشراف الإدارة العامة لصيانة ترميم آثار ومتاحف القاهرة الكبرى والإدارة المركزية للصيانة والترميم بقطاع المشروعات بالتعاون مع منطقة آثار القليوبية وقطاع الآثار الإسلامية.