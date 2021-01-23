لن تقل عن 225 ألفًا للعامل.. تعويضات مجزية بـ«الحديد والصلب»

وجه هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، بشأن تصفية شركة الحديد والصلب بأن تكون الأولوية الأولى للوزارة والشركة القابضة للصناعات المعدنية هى حقوق ومكتسبات العاملين وإعطائهم جميع الحقوق المكفولة لهم قانونًا.وحسب بيان وزارة قطاع الأعمال، اليوم السبت، تجدر الإشارة إلى أن تعويضات العاملين سوف تكون مجزية، ولن تقل عن ٢٢٥ ألف جنيه لكل عامل في الشركة، بالإضافة إلى أن الشركات التابعة للقابضة المعدنية في حاجة ماسة إلى بعض الخبرات لسداد احتياجاتها، وعلى أن تكون الأولوية الأولى هى الاستعانة بالخبرات الفنية والتسويقية الموجودة بين العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية، وأن ملفات تلك الخبرات وأسماءها موجودة لدى الشركة القابضة للاستعانة بها في شركاتها التابعة.وفي ذات السياق، زار المهندس محمد السعداوي رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية شركة الحديد والصلب يوم الخميس الماضي؛ لتفقد أحوال العاملين بالشركة.