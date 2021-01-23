محافظ الإسكندرية يهنئ الرئيس والشعب عيد الشرطة الـ69

هنأ اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والشعب المصري العظيم، وبالإنابة عن مواطني الإسكندرية والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بمناسبة ذكرى ثورة 25 يناير، ومناسبة الاحتفالات بالعيد الـ69 للشرطة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها وقياداتها.وقدم محافظ الإسكندرية التهنئة لجميع رجال الشرطة البواسل وقاداتها بمناسبة الاحتفال بعيدهم، مشيدًا بالدور العظيم الذى يضطلع به رجال الشرطة فى حماية الجبهة الداخلية.وأكد أن "عيد الشرطة" هو عيد للمصريين جميعًا.