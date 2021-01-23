«الكاثوليكية» تحتفل بعيد القديسة ماريان كُپ

احتفلت الكنيسة القبطية الكاثوليكية، اليوم السبت، برئاسة الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، بذكرى عيد القديسة ماريان كُپ.قال الأب وليم عبدالمسيح سعيد الفرنسيسكاني، في بيان اليوم، إنها ولدت يوم 23 يناير عام 1838 في هيبنهايم، ألمانيا. بدأت تنمو دعوتها للتكريس منذ طفولتها. مَرِض الأب وعجز عن العمل، فتركت ماريان التعليم قبل أن تُكمِل المرحلة الابتدائية، والتحقت بمصنع للغزل والنسيج لتستطيع توفير دخل لوالديها وأشقائها. توفيَ أبوها وكانت ماريان في الرابعة والعشرين من عمرها.وأضاف: "وفى عام 1862م دخلت في الرهبنة الثالثة للقديس فرنسيس في سيراكيوز في نيويورك. تسلمت رسالتها فى البداية كمُعَلِّمة ثم ناظرة لمدرسة. بعمر الثانية والثلاثين أصبحت ماريان عضوًا بمجمع رهبنتها، وكافحت لبناء مستشفيين كاثوليكيين بقلب نيويورك. وأصبحت مسئولة من قِبَل الرهبنة عن مستشفى القديس يوسف بسيراكيز– نيويورك. خلال هذه المسئولية وافقت الأخت ماريان على انضمام طلبة طِبّ كانوا ينتمون إلى ما يُسمى بـ"حركة كلية طب هوبارت بݘنيف" إلى مستشفى القديس يوسف. بعمر الخامسة والأربعين أصبحت ماريان رئيسة مجمع رهبنتها".وتابع: "سافرت الأم ماريان في عام 1883م مع ستة أخوات فرنسيسكانيات ولكن إلى مستشفى أوهايو، وأنشأت كذلك الأم ماريان كُپ بيت كابيولاني بدعم حكومي لإيواء السيّدات المُشرَّدات ورعاية مرضى الجُزام، وكذلك أطفالهم لمنع انتشار العدوى. وأصيبت الأم ماريان كُپ بالشلل فى أواخر حياتها، ورحلت يوم 9 اغسطس عام 1918م. بعمر الثمانين. وقام بتطويبها البابا يوحنا بولس الثاني عام 2005م. ثم أعلنها البابا بندكتس السادس عشر قديسة عام 2005م".