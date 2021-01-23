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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكنغو يصادق على اتقافية إنشاء منطقة التجارة الحرة القارية

السبت 23/يناير/2021 - 06:06 م
جريدة الدستور
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صادقت الجمعية الوطنية بجمهورية الكنغو الديمقراطية، اليوم السبت، على مشروع قانون يتضمن الموافقة على الاتفاق المؤسس لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، وذلك قبل إحالتة إلى مجلس الشيوخ لقراءة ثانية.

وتغطي منطقة التجارة الحرة في إفريقيا سوقا تضم نحو 3ر1 مليار شخص، وتكتلا اقتصاديا يحتوي على نحو ثلاثة تريليونات دولار، ضمن إجمالي الناتج المحلي المشترك لدول المنطقة.

وفي حين يشير البنك الدولي إلى أن الاتفاقية تعني بالنسبة لدول العالم تبادلا تجاريا مع القارة الإفريقية، بما لا يقل عن 76 مليار دولار، فضلا عن أنها تنتشل عشرات ملايين الفقراء بحلول 2035، يصفها متخصصون بأنها ستعزز التجارة بين الدول الإفريقية على مستويات عدة، لا سيما ازدياد وتيرة الانفتاح الاقتصادي، وتراجع تكاليف الشحن والنقل والاتصالات، والاستخدام الواسع لشبكة الإنترنت، وتراجع مستويات الحواجز الجمركية والتجارية، واهتمام الدول بتحسين مناخ الأعمال بهدف تشجيع وجذب مزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي.

وتعد منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية موصولة جغرافيًا بين 49 من دول الاتحاد الإفريقي البالغ عددها 55 دولة، وخلال الفترة الأخيرة، وقعت كل الدول الإفريقية على الاتفاقية الإطارية القارية، وصادقت عليها، باستثناء دولة إريتريا.

وأكمل 34 عضوًا إجراءاتهم القانونية الخاصة وأصبحوا أعضاء كاملين في منطقة التجارة الحرة.

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