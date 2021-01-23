إغلاق 10 محال وتحرير 30 مخالفة صحية وتموينية وبيئية بالعجمى

إغلاق 10 محال وتحرير 30 مخالفة صحية وتموينية وبيئية بالعجمى
السبت 23/يناير/2021 - 06:24 م
هبه عويضهطباعة
قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة حامد متولي سكرتير عام حى العجمى، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى العجمى، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.
وقامت الحملة بالمرور على المطاعم والمحال والمقاهي من طريق إسكندرية مطروح وحتى منطقة الهانوفيل.
وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالالتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظًا على سلامتهم.
هذا وأسفرت الحملة عن غلق ١٠ محال لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزامهم بوجود الشهادات الصحية والتراخيص البيئية، كما تم تحرير ٣٠ مخالفة صحية وبيئية وتموينية، وقد شارك في الحملة ممثلون عن الطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية وإشغال طريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي.
جاء ذلك استمرارًا لحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية التي شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذها وعدم التهاون مع أي مخالف في اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.
وقامت الحملة بالمرور على المطاعم والمحال والمقاهي من طريق إسكندرية مطروح وحتى منطقة الهانوفيل.
وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالالتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظًا على سلامتهم.
هذا وأسفرت الحملة عن غلق ١٠ محال لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزامهم بوجود الشهادات الصحية والتراخيص البيئية، كما تم تحرير ٣٠ مخالفة صحية وبيئية وتموينية، وقد شارك في الحملة ممثلون عن الطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية وإشغال طريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي.
جاء ذلك استمرارًا لحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية التي شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذها وعدم التهاون مع أي مخالف في اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.