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السبت 23 يناير 2021 الموافق 10 جمادى الثانية 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إغلاق 10 محال وتحرير 30 مخالفة صحية وتموينية وبيئية بالعجمى

السبت 23/يناير/2021 - 06:24 م
إغلاق محال
إغلاق محال
هبه عويضه
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قاد اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بمحافظة الإسكندرية، برفقة حامد متولي سكرتير عام حى العجمى، اليوم، حملة مكبرة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بنطاق حى العجمى، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

وقامت الحملة بالمرور على المطاعم والمحال والمقاهي من طريق إسكندرية مطروح وحتى منطقة الهانوفيل.
وخلال الحملة؛ شدد السكرتير المساعد على أصحاب المحال والمطاعم والملاهي بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامات وتوفير معقمات ومطهرات وأجهزة قياس درجات الحرارة، مع الالتزام بقواعد النظافة العامة وتوفير صندوق قمامة، والتنبيه على المواطنين المترددين على المحال بالالتزام بالتعليمات الوقائية وذلك حفاظًا على سلامتهم.

هذا وأسفرت الحملة عن غلق ١٠ محال لعدم التزامهم بتطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التزامهم بوجود الشهادات الصحية والتراخيص البيئية، كما تم تحرير ٣٠ مخالفة صحية وبيئية وتموينية، وقد شارك في الحملة ممثلون عن الطب البيطري والصحة والقوي العاملة والتموين ورخص المحلات وحماية المستهلك والمتابعة الميدانية وإشغال طريق والأزمات والكوارث والرصد البيئي.

جاء ذلك استمرارًا لحملات تطبيق الإجراءات الاحترازية التي شدد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على تنفيذها وعدم التهاون مع أي مخالف في اتباع الإجراءات الاحترازية حفاظًا على سلامة المواطنين ولمنع انتشار فيروس كورونا.

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