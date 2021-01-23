«بوريطة»: استقرار المغرب مرتبط بليبيا وندعم اتفاق الصخيرات

‏أكد ناصر بوريطة، وزير الخارجية المغربي، السبت، أن استقرار ليبيا من استقرار المغرب، وهناك روابط بين شعبي البلدين.وقال بوريطة خلال الجلسة الختامية للاجتماعات الليبية في مدينة بوزنيقة المغربية، إن المملكة ستبقى بجانب الليبيين وتسعى لإيجاد حل للأزمة في ليبيا.‏وأضاف وزير الخارجية المغربي: «بلادنا ستكون مفتوحة دائمًا أمام عقد اللقاءات والتشاور بين الأطراف الليبية».وشدد ‏وزير الخارجية المغربي على احترام المملكة لجميع الليبيين، وأنها متمسكة بأرضية اتفاق الصخيرات السياسي الموقع عام 2015.