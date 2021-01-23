14 مسئولا بالكاثوليكية يوقعون على تقليد الأنبا توما حليم

حمل مرسوم الكنيسة القبطية الكاثوليكية لتقليد الأنبا توما حبيب، مطران سوهاج الجديد، توقيع 14 مسئولًا من سينودس الكنيسة القبطية الكاثوليكية.ووقع على مرسوم التقليد كل من الانبا ابراهيم اسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية، والانبا انطونيوس نجيب بطريرك الكنيسة الشرفي، والانبا يوحنا قلته المعاون البطريركي الشرفي، والانبا كيرلس وليم مطران اسيوط.والانبا مكاريوس توفيق مطران الاسماعيلية الشرفي، والانبا يوسف ابو الخير مطران سوهاج الشرفي، والانبا انطونيوس عزيز مطران الجيزة الشرفي، والانبا بطرس فهيم مطران المنيا الشرفي، والانبا عمانوئيل عياد مطران الاقصر.والانبا توماس عدلي مطران الجيزة وبني سويف والفيوم، والانبا باسليوس فوزي مطران المنيا، والأنبا باخوم النائب البطريركي لشئون الإيبارشية البطريركية للكاثوليك، والمتحدث الرسمي للكنيسة، والانبا دانيال لطفي مطران الاسماعيلية، والانبا بشارة جوده مطران ابو قرقاص.